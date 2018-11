Studenten-Rekord an Hochschulen in NRW

An den Hochschulen in NRW studieren im Wintersemester 2018/2019 mehr Menschen als je zuvor. Mit 772.300 eingeschriebenen Studierenden liegt die Zahl auf einem Rekordniveau, wie das Statistische Landesamt am Dienstag (27.11.2018) in Düsseldorf mitteilte.

Im Vergleich zum Vorjahr sind in NRW rund 8.500 Studierende mehr immatrikuliert (plus 1,1 Prozent). Die Zahl der Neueinschreibungen ging leicht um 1,2 Prozent auf 103.200 zurück. Die meisten Studenten sind erneut an der Fernuniversität Hagen eingeschrieben (63.594). Auf Rang zwei folgt die Uni Köln mit 51.830.