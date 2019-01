Braunkohle-Aus: Was wird aus dem Rheinischen Revier?

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) nimmt am Dienstagabend (15.01.2019) an einem Kohlegipfel im Kanzleramt teil. Die Kohlekommission soll bis Anfang Februar ein Konzept vorliegen, wie und wann Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigt. Zentral dabei: Was wird aus den Braunkohle-Regionen wie dem Rheinischen Revier? Es geht um kreative Ideen - und um Geld.

Der DGB betont: "Die Stärkung der Infrastruktur und der Aufbau neuer Arbeitsplätze müssen vorhanden sein, bevor ein Ausstieg beginnt." Der Gewerkschaftsbund dringt darauf, nicht nur akademische Jobs, sondern auch Industriearbeitsplätze für Facharbeiter anzusiedeln.