Warnung vor Hackerangriffen ging auch an NRW-Energiekonzerne

Die Warnung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ) vor Hacker-Angriffen auf Stromnetze ging auch an den Essener Stromkonzern Eon. Bislang unbekannte Hacker sollen versucht haben, in die Netzwerke deutscher Versorger einzudringen. Man sei davon aber nicht betroffen, erklärte ein Eon-Sprecher am Mittwoch (13.06.2018).