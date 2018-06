Wegen eines Stromausfalls musste der Hamburger Flughafen seinen Betrieb am Sonntag (03.06.2018) einstellen - wegen eines Schadens an der Isolierung eines Kabels. Wie der Betreiber am Montag (04.06.2018) mitteilte, war ein zentraler Bereich der Energieversorgung im flughafeneigenen Blockheizkraftwerk betroffen. Deshalb habe auch die Notstromversorgung nicht funktioniert.