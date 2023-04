Stromausfall in Dormagen - mittlerweile Entwarnung

In Dormagen war in mehreren Stadteilen der Strom ausgefallen. Betroffen waren unter anderem Stadtteile westlich der A57, darunter Delhoven, Nievenheim oder Hackenbroich.

Die Ursache ist bisher unklar. Techniker suchen an der Umspannanlage in Dormagen-Delhoven nach möglichen Gründen für den Stromausfall. Parallel gab es auch Meldungen über Stromausfälle in anderen Teilen des Rhein-Kreises Neuss, in Korschenbroich und Jüchen.

Über dieses Thema haben wir am 13.04..2022 auch in den WDR Hörfunk-Nachrichten berichtet, unter anderem bei WDR 2.