Wer in NRW auf dem Land wohnt, zahlt mehr für Strom

Wer in Nordrhein-Westfalen auf dem Land wohnt, muss für bei den Stromkosten tiefer in die Tasche greifen als ein Städter. Durchschnittlich zwei Prozent zahlen Menschen in ländlichen Gegenden mehr.

In NRW jährlich 27 Euro Unterschied

Bei einem Jahresverbrauch von 4.250 Kilowattstunden entspreche das knapp 27 Euro, teilte das Vergleichs- und Vermittlungsportal Check24 am Sonntag (05.07.2020) mit. Im Bundesländer-Vergleich liegt NRW mit dieser Differenz im Mittelfeld.

Spitzenreiter ist demnach Mecklenburg-Vorpommern, wo Haushalte mit demselben Verbrauch an Kilowattstunden durchschnittlich 117 Euro mehr zahlen als in der Stadt. Das ist ein Preisplus von neun Prozent. Nur in Hessen und Thüringen ist Strom der Analyse zufolge in der Stadt leicht teurer.