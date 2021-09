Neue Koalition muss Zukunftsthemen anpacken

Rehmsen: Da schauen wir jetzt noch mal auf das Thema Löhne und Gehälter: SPD und Grüne wollen eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro. Wird das geben in einer Koalition mit der FDP?

Hüther: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die FDP wird hohen Wert auf die Mindestlohnkommission legen, die immerhin eine schwarz-rote Regierung etabliert hat. Und ich würde das befriedende dieser Mindestlohnkommission in den Vordergrund rücken und doch sagen: Lasst die doch Arbeit machen.

Rehmsen: Zum Thema Rente: Da gibt es zwei wichtige Stellschrauben, an die sich im Wahlkampf keiner so richtig ran getraut hat: Renteneintrittsalter und das Rentenniveau. Keiner will von den 67 Jahren weg, und keiner möchte unter die 48 Prozent Rentenniveau. Wer soll das aus ihrer Sicht bezahlen?

Hüther: Da ist ja die meiste Unehrlichkeit zu greifen. Die Rente mit 67 ist Ende des Jahrzehnts durch. Danach muss man fragen, ob man das irgendwie an die Veränderung der Lebenserwartung ankoppelt. Ein Konsensmodell könnte sein, was die Schweden haben, nämlich einen staatlichen Aktienfonds, der auch sehr ordentliche Renditen abwirft. Das wäre eine Säule, die Entlastungen für das System bringt, weil so ein Fonds zusätzliche Rendite erwirtschaftet.

Rehmsen: Wer soll die absehbare Rentenlücke aus Ihrer Sicht bezahlen, Herr Dullien?

Dullien: Ich stimme auch zu, dass wir durchaus Zuwanderung brauchen. Aber ein Faktor, der noch unterbelichtet ist, ist die Erhöhung der Erwerbstätigkeit der Menschen, die hier schon leben. Wir haben in Deutschland immer noch eine geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen. Wir haben zwar relativ viele Frauen, die am Arbeitsleben teilnehmen, aber viele arbeiten in geringfügigen Arbeitsverhältnissen. Da kann man noch einiges tun.

Rehmsen: Wie stehen Sie zum Modell eines wie immer gearteten Staatsfonds, einer Aktienrente, wie es die FDP nennt?

Dullien: Als zusätzliches Element kann das durchaus vernünftig sein. Man könnte auch darüber nachdenken, ob man eine Möglichkeit schafft, die alten nicht besonders attraktiven Riester-Verträge umzuwandeln in eine staatlich organisierte Aktienrente. Wichtig ist aber, dass die erste Säule, die auch Lebensstandard sichern muss, weiterhin das Umlageverfahren sein sollte, weil das einfach über die Zeit stabiler ist.