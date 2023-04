Anwohner verlieren im Streit um Windräder in Ostbevern

Die Fundamente für die zwei Windräder sind schon fertig. Von der B51 kann jeder sehen, wo sie stehen werden. Dabei entschied das Oberverwaltungsgericht Münster erst am Donnerstag über die Klagen von vier Anwohnern.

Die Baugenehmigung mag korrekt sein, okay finden sie nicht alle

Die Richter wiesen die Einwände der Nachbarn zurück und stellten klar: Der Kreis Warendorf habe vor zwei Jahren keine Fehler bei der Genehmigung gemacht, die Anlage darf gebaut werden.

"Entweder bauen alle oder keiner"

Der Konflikt schwelt schon lange. Ursprünglich wollen die Anlieger der Phillipsheide gemeinsam einen Bürgerwindpark bauen. Doch als am Ende doch nicht alle mitmachen, zerschlägt sich das Projekt.

"Entweder alle oder keiner", so erinnern viele in Ostbevern an die Abmachung untereinander. Doch ein Nachbar will davon nichts wissen. Auf seinen Flächen plant er im Investorenmodell zwei Windräder.

Bürgerwindpark contra Investorenmodell

Dort, wo Bürger an den Erträgen beteiligt sind, ist der Widerstand oft geringer. In Ostbevern gibt es Bürger- und Investorenanlagen. Der Konflikt hat es sogar bis in die "tagesthemen" geschafft.

Auch Bürgermeister Karl Pichowiak wartet gespannt auf das Urteil

Und dennoch: Bürgermeister Karl Pichowiak sagt, ganz gleich nach welchem Modell - an den meisten Orten sei das Ganze ziemlich geräuschlos über die Bühne gegangen.

Gegenwind bis vor's Gericht

Nur an der Phillipsheide eben nicht: Die Windkraftanlagen dort sollen 217 Meter hoch werden. Vier Nachbarn ist das zu hoch. Sie haben Angst vor Lärm und Wertverlust durch die Windräder nebenan.

Die vier Kläger finden die Größe der geplanten Anlage erdrückend

Das Gericht ließ sich davon nicht beeindrucken, die Vorschriften seien alle eingehalten worden. Die Kläger fanden ernüchternd, dass ihre Sicht neben der rechtlichen Betrachtung so wenig zählt.

Gericht entscheidet pro Windkraft

Das Gericht hat einen vorläufigen Schlussstrich gezogen. An der B51 wird weitergebaut. Ob die unterlegenen Kläger noch eine Instanz weiter ziehen, ließen sie heute offen.