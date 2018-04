Ob Hartz IV, Armut, Flüchtlinge oder der Islam: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) lebt die Lust an der Provokation gerne auch jenseits seines Ressorts aus. Mit Äußerungen zur inneren Sicherheit in NRW hat der Münsterländer nun erneut Ärger verursacht.

In einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" hatte Spahn gesagt: "Schauen Sie sich doch Arbeiterviertel in Essen, Duisburg oder Berlin an. Da entsteht der Eindruck, dass der Staat gar nicht mehr willens oder in der Lage sei, Recht durchzusetzen."

Innenminister: "Brauchen keine guten Ratschläge"

NRW-Innenminister Herbert Reul konterte am Donnerstag (05.04.2018): "Die Innere Sicherheit verbessert man nicht mit Interviews und flotten Sprüchen, sondern indem man die Dinge anpackt und ändert." Die Landesregierung arbeite "mit Hochdruck" daran, verlorenes Vertrauen der Bürger in Recht und Ordnung zurückzugewinnen: "Dafür brauchen wir keine guten Ratschläge von der Bundesregierung."

Duisburgs OB: "Unverschämt"

Duisburgs Stadtoberhaupt Sören Link ( SPD ) geißelte Spahns Äußerungen als "Pauschalurteile" , die von "Ahnungslosigkeit" zeugten. Der Gesundheitsminister schüre nicht nur Vorurteile, sondern würdige mit seinen Äußerungen auch die Arbeit von vielen Menschen vor Ort herab: "Ich finde, es ist unverschämt und unwahr, der Polizei zu unterstellen, in bestimmte Viertel nicht mehr zu gehen."