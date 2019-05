Der Kirchenstreik der katholischen Fraueninitiative "Maria 2.0" spaltet die katholischen Bistümer. Rund ein Dutzend der 27 bundesweit vom Evangelischen Pressedienst (epd) befragten Diözesen äußerten Verständnis für die Proteste - andere lehnen Reformen ab.

"Die Aktion verdeutlicht den enormen Veränderungsbedarf in der katholischen Kirche und führt uns buchstäblich vor Augen, was ohne das große Engagement der Frauen in unserer Kirche nicht möglich wäre" , sagte der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer am Donnerstag (16.05.2019).