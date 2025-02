Bestreikt werden sollen am Mittwoch in diesen NRW -Städten die Stadtverwaltungen - in Unna ist es die Kreisverwaltung. In den nächsten Tagen soll es zum Beispiel wieder Kitas, Busse und Bahnen im Nahverkehr, Flughäfen oder die Müllabfuhr treffen.

Warnstreiks im Zeitraum von drei Wochen geplant

Hintergrund des Warnstreiks ist, dass es in der zweiten Tarifrunde für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen keine Annäherung gab. Verdi-Chef Frank Werneke kündigte deshalb Dienstagabend an, dass die Warnstreiks noch in dieser Woche ausgeweitet werden.