Verdi: Rund ein Viertel der Beschäftigten in NRW streikt

In Hagen etwa hätten Mitarbeiter verhindert, dass Geldtransporter ein Sicherheitsunternehmen verlassen. Nach Angaben der Gewerkschaft hat die betroffene Firma daraufhin die Polizei gerufen.

Auch in Düsseldorf, Köln, Bochum und Bielefeld traten Beschäftigte in den Warnstreik. Laut Verdi handle es sich um 300 bis 400 Mitarbeiter. In Nordrhein-Westfalen gebe es etwa 1.600 Beschäftigte in der Branche. Dazu gehören nicht nur Fahrer von Geldtransportern, sondern auch Vorbereiter und Geldzähler.

Gehaltserhöhungen gefordert

Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat, sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern.

Zudem soll der Tarifvertrag für die gesamte Branche verbindlich werden. Die Tarifverhandlungen werden am Donnerstag und Freitag im hessischen Bad Nauheim fortgesetzt.