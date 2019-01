Flugausfälle am Dienstag in Düsseldorf und Köln/Bonn

Der Warnstreik von Sicherheitspersonal an acht Flughäfen außerhalb von NRW am Dienstag (15.01.2019) wird Auswirkungen auf die Airports Düsseldorf und Köln/Bonn haben. Zudem könnten weitere Flughäfen in NRW betroffen sein.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in Frankfurt am Main, Hamburg, München, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt zu der Aktion aufgerufen.

"Kein Vergleich zur vergangenen Woche"