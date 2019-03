Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ab dem frühen Morgen zu einem Warnstreik beim Betreiber der Eurobahn, Keolis, aufgerufen. Dann könne es auch zu Zugausfällen kommen, sagte ein Sprecher der EVG dem WDR . Betroffen sein sollen demnach der RE3 , der zwischen Düsseldorf und Hamm verkehrt, sowie der RE13 , der Düsseldorf und Venlo verbindet. Der Streik soll um 9 Uhr enden.

Die Gewerkschaft will die Keolis-Standorte in Hagen, Hamm-Heesen, Bielefeld-Sieker, Düsseldorf und Mönchengladbach bestreiken. In den aktuellen Tarifverhandlung fordert die EVG unter anderem 7,5 Prozent mehr Lohn. Nach bisher drei Verhandlungsrunden sei man einer Lösung zwar näher gekommen, heißt es in der Pressemitteilung der Gewerkschaft. Aber bei der Forderung nach einer Wahlfreiheit der Mitarbeiter zwischen mehr Lohn oder mehr Urlaub trete man auf der Stelle.

Stand: 27.03.2019, 00:00