Ärzte an kommunalen Kliniken streiken auch in NRW

Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern wollen heute bundesweit in einen Warnstreik treten. Auch in Nordrhein-Westfalen sind viele Kliniken betroffen. Im Rheinland zum Beispiel das Krankenhaus in Gummersbach und die LVR- Klinik in Viersen. In Westfalen-Lippe wollen die Mediziner am Klinikum Lüdenscheid und an den Mühlenkreiskliniken in Minden die Arbeit niederlegen.