Klimaziele: Abschied von geliebten Privilegien?

Umweltschützer kritisieren, dass die Pendlerpauschale den Trend zu langen Arbeitswegen fördert und damit den Ausstoß von CO2 erhöht. Sie verweisen auf die Praxis in anderen EU-Staaten: Dort können nur Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln steuerlich geltend gemacht werden.

Dieselprivileg: Diesel ist an deutschen Tankstellen deutlich billiger als Benzin. Der Grund dafür ist die niedrigere Mineralölsteuer. Der Gesetzgeber begründet die unterschiedliche Besteuerung mit dem europäischen Güterverkehr. Triebwagen der Bahn und Lkw fahren in aller Regel mit Diesel. Weil auch in anderen europäischen Ländern Diesel niedriger besteuert wird, wären deutsche Spediteure durch höhere Steuern benachteiligt, heißt es.

Umweltschützer kritisieren die Regelung, weil sie auch private Dieselfahrer begünstigt. Diese müssen zwar als Ausgleich eine höhere Kfz-Steuer zahlen. Vielfahrer profitieren aber von der Regelung: Je mehr sie fahren, desto mehr sparen sie - und belasten dabei die Umwelt.

Dienstwagenprivileg: Große Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern als zusätzlichen Anreiz häufig einen Dienstwagen zur Verfügung, den sie auch privat nutzen dürfen. Für die Angestellten bieten sich damit Vorteile: Sie müssen weniger Steuern zahlen und sparen sich die Kosten für die Anschaffung eines eigenen Wagens - oft werden sogar noch die Benzinkosten übernommen.