Grönemeyer, Westernhagen und Helene Fischer - Rebellion gegen Spotify

Im Detail ist nicht bekannt, wie Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder auch Amazon Prime Music die Erlöse aus dem Musikstreaming verteilen. Prinzipiell funktioniert das bisherige " Pro Rata "-Auszahlungsmodell so:

Auszahlungsmodell " Pro Rata "

Die Abo-Gebühren aller Streamingnutzer landen in einem Topf. Daraus werden dann die Musiker bezahlt - und zwar gemessen an der Anzahl der Streams. Da Streamingnutzer eher jüngere Hörer sind, profitieren von den Einnahmen der Streamingdienste vor allem jene Musiker, die von jungen Menschen gehört werden.

Bedeutet: Die Gebühren eines Streamingnutzers, der ausschließlich Jazz hört, fließen trotzdem überwiegend in die Mainstream-Musik junger Hörer. Zu den am häufigsten gestreamten Musikern in Deutschland gehörten 2019 vor allem Hip-Hopper und Rapper.

Auszahlungsmodell UCPS

Das User-Centric Payment System ( UCPS ), sprich nutzerzentriertes Auszahlungssystem, schaut nicht auf die Anzahl der Streams insgesamt, sondern auf die Anzahl der Hörer. Laut Streaming-Dienst Deezer unterstützen Nutzer auf diese Weise mit ihrer monatlichen Abogebühr wirklich nur die Künstler, die sie auch streamen.

Übrigens: Die Streaming-Erlöse gehen in beiden Modellen nur selten direkt an die Musiker, sondern meistens an ihre Labels. In den individuellen Verträgen zwischen Musikern und Plattenfirmen ist vereinbart, wie viel Geld die Musiker prozentual aus den Erlösen der Musikverkäufe erhalten.