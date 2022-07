Streamen wird teurer: Amazon erhöht die Preise

Preissteigerungen jetzt auch bei den Streamingdiensten. Amazon hat am Dienstag angekündigt, die Preise für sein "Prime"-Angebot erheblich anzuheben. Kunden müssen künftig 89,90 EUR im Jahr (bisher 69 EUR) zahlen bzw. 8,99 EUR im Monat (bisher 7,99 EUR). Dafür bekommen Prime-Kunden allerdings nicht nur Zugang zum Video-Streamingdienst Amazon Prime Video, sondern auch zu Musik, eBooks und Vorteilen beim Paketversand.

Gründe: Inflation und Kundenschwund

Als Grund nannte Amazon " generelle und wesentliche Kostenänderungen aufgrund von Inflation, die auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen beruhen ". Die Preisänderung gelte " frühestens mit Fälligkeit der nächsten Zahlung, an oder nach dem 15. September 2022 ", hieß es weiter. Wie der weltgrößte Online-Händler betont, sei es die erste Anhebung in Deutschland seit 2017.

Allgemeine Inflation ist nur ein Grund für Preiserhöhungen. Auch andere Dienste wie Netflix haben in der Vergangenheit bereits die Preise erhöht. Teilweise auch nur mittelbar, indem neue Preismodelle eingeführt wurden: Wer auf mehr als nur auf einem Gerät schauen möchte, muss zum Beispiel schon länger mehr bezahlen. Wer nicht nur HD-Filme sehen will, sondern 4K-Qualität auf dem Smart-TV genießen will, benötigt das "Premium"-Paket, das mehr als doppelt so teuer ist wie das Basispaket. Auch eine Form von Preiserhöhung.