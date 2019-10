Studie: Jede achte Frau wird im Job sexuell belästigt

Zwei Jahre nach #metoo stellt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes am Freitag (25.10.2019) in Berlin eine Studie zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vor. Studienleiterin Monika Schröttle, Soziologin an der TU Dortmund, rät im WDR-Interview zum offensiven Umgang mit dem Problem.

WDR: Frau Schröttle, was haben Sie herausgefunden?

Monika Schröttle: Wir haben über 1.500 erwerbstätige Frauen und Männer befragt. Wir haben dabei festgestellt, dass in den letzten drei Jahren über 9 Prozent der Befragten sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt haben. Allerdings sind Frauen mit 13 Prozent deutlich häufiger betroffen als Männer mit etwa 5 Prozent.