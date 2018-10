WDR : Herr Höhne, das Risiko eines Straßenwärters, beim Job zu sterben, ist bis zu 13 Mal höher als in gewerblichen Berufen. Was macht den Arbeitsplatz Straße so gefährlich?

Michael Höhne: Eine große Gefahr sind Pkw -Fahrer, die sich nicht aufs Fahren konzentrieren, sondern sich durchs Handy ablenken lassen. Noch größere Sorgen bereiten uns Lkw -Fahrer: Laster richten durch ihre Masse bei Unfällen noch größeren Schaden an.