"Bisher haben sich 113.000 Bürger nach unserer aktuellen Zählung beteiligt" , sagte Bärbel Hildebrand, Pressesprecherin des Bundes der Steuerzahler, am Freitag (14.12.2018) dem WDR . Es seien aber noch wesentlich mehr Rückmeldungen angekommen, die derzeit noch in der Post lägen. "Wir gehen davon aus, dass wir bisher etwa 120.000 Unterschriften gesammelt haben."

Hildebrand betont aber: "Es wird weitergesammelt - bis ins nächste Jahr." Wann genau die Unterschriftenaktion beendet wird, steht noch nicht fest. " Wir müssen schauen, wann der geeignete Zeitpunkt ist, um die Unterschriften einzureichen. "

Grundstückseigentümer werden beteiligt

Derzeit werden Grundstückseigentümer in NRW an den Kosten beteiligt, wenn das Straßennetz erneuert, erweitert oder verbessert wird. Nicht selten kommen dabei Gebührenbescheide in fünfstelliger Höhe heraus.

Laut Bauministerium erhielten die Kommunen aus den Straßenbaubeiträgen zuletzt insgesamt 112 Millionen bis 127 Millionen Euro pro Jahr.