"US-Strafzölle würden NRW hart treffen"

Am Mittwoch (02.10.2019) hat die US -Regierung bekannt gegeben, welche Strafzölle sie gegen EU-Waren verhängen will. Als Reaktion darauf wird in der EU über Strafzölle auf US-Einfuhren diskutiert. Welche Folgen hat der Zollstreit für die Menschen in NRW ? Fragen dazu beantwortet Jens Gerke aus der WDR -Wirtschaftsredaktion.

WDR: Welche Strafzölle der USA wird man in NRW zu spüren bekommen?

Jens Gerke: Die Liste der angekündigten US-Strafzölle liest sich wie eine große Provokation, wie ein Angriff auf europäische Nationalheiligtümer. Darin findet man Parmesankäse, französischen Wein oder spanische Oliven. Die Zölle zielen aber auch auf ein Herzstück der deutschen Wirtschaft: die mittelständische Industrie, und zwar vor allem in Nordrhein-Westfalen.