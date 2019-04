Wenn am Donnerstag (04.04.2019) die Frühjahrskonferenz der Verkehrsminister der Länder in Saarbrücken startet, will NRW -Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) einen Vorstoß Baden-Württembergs unterstützen. Das Land hat einen Antrag eingereicht, nachdem sogenannte Auto-Poser härter bestraft werden sollen.

Es geht unter anderem um das Anfahren mit durchdrehenden Reifen und das Aufheulenlassen des Motors. Bislang werden solche Vergehen lediglich mit Verwarnungsgeldern in Höhe von zehn oder 20 Euro sanktioniert. Wüsts Stuttgarter Amtskollege Winfried Hermann (Grüne) würde die Strafen gerne drastisch erhöhen.

Höhere Strafen auch für Handy am Steuer

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst von der CDU

Unter anderem sind mehrere hundert Euro im Gespräch für " unnützes Hin- und Herfahren sowie für unnötige Lärm- und Abgasemissionen ", wie der zuständige Ministerialdirektor des baden-württembergischen Verkehrsministeriums der Saarbrücker Zeitung erklärte.