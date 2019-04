Die Stadt Dortmund betont zudem, dass Fütterungsverzicht " die weitaus beste Methode sei, das ökologische Gleichgewicht wieder herzustellen und den Tauben zu einem artgerechten Leben zu verhelfen ."

In Bochum wird es indes nicht ganz so teuer: Hier kostet das Füttern von verwilderten Tauben 45 Euro. In Paderborn fallen nur 25 Euro an. Auch in Wuppertal ist das Taubenfüttern verboten, ebenso in Münster.

Hier erklärt die Stadt Münster: " Unseren Stadttauben geht es schlecht, weil sie gefüttert werden ." Die große Nahrungsmenge ermögliche zu vielen Tauben ein Überleben, weshalb sich die unter schlechtesten hygienischen Bedingungen in wenigen geeigneten Brutplätzen zusammenrotten würden.

Füttern keine Hilfe für Tiere

Auch der Naturschutzbund NABU rät davon ab, Tauben zu füttern: " Stress nimmt zu, Krankheiten und Parasiten treten häufiger auf, die Jungensterblichkeit steigt bis auf 90 Prozent im ersten Lebensjahr ."