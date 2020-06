Betonteil fällt auf Schienen - Störungen im Bahnverkehr

In weiten Teilen von Deutschland, darunter in NRW , ist es am Freitag (05.06.2020) zu massiven Störungen im Zugverkehr gekommen. Grund war nach Bahn-Angaben das meterlange Betonteil einer Brücke, das in Vadrup nördlich von Telgte auf die Schienen der Bahnstrecke zwischen Münster und Osnabrück fiel.

20 Tonnen Betonteil stürzte auf ICE Strecke

Verletzt wurde niemand, allerdings wurden Oberleitungen und Schienen beschädigt. Dadurch verspäteten sich ICE s zwischen Hamburg und Passau sowie Hamburg und Stuttgart sowie Intercity-Verbidungen teils bis zu 60 Minuten. Teils falle der Halt in Münster aus.

Tonnenschwere Brücken-Betonteil war marode

Laut Feuerwehr war das tonnenschwere Betonteil mit dem Brückengeländer marode, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte.