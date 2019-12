Entgegen des bundesweiten Trends hat es am Düsseldorfer Flughafen in diesem Jahr mehr Behinderungen durch Drohnen gegeben. Die Deutsche Flugsicherung zählte bislang zwölf Vorfälle - im vergangenen Jahr waren es nur sieben. Am zweitgrößten NRW -Flughafen Köln/Bonn wurden dagegen nur noch fünf Drohnen beobachtet. Im Vorjahr waren es dort noch neun.