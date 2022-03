Störungen des Notrufes aus dem Festnetz in NRW

Im Internet wurden auf der Seite allestoerungen.de zahlreiche Meldungen von Kunden registriert. Die betrafen vor allem die Anbieter 1&1 und die Telekom.

1&1 bestätigt Probleme bei Versatel

Die Telekom wies allerdings auf WDR-Anfrage drauf hin, dass keine Großstörung vorliege. Es könne sich in ihrem Netz lediglich um vereinzelte Störungen handeln.

1&1 bestätigte dagegen Probleme bei der Tochtergesellschaft Versatel, die den Netzbetrieb technisch sicherstellen soll. Ein Sprecher sagte, er gehe davon aus, dass auch andere Netze betroffen seien. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Die Ursache sei aber noch nicht bekannt. Die Störung betrifft den Dienst "VoIP" (Voice over IP), also die Telefonverbindungen, die über das Internet laufen.

Die Leitstelle Ennepe-Ruhr-Kreis im Regierungsbezirk Arnsberg hat bereits eine Warnmeldung herausgegeben. Im gesamten Kreisgebiet könne es zu Störungen aus dem Festnetz kommen.

Feuerwehren melden Störung des Notrufs

Das gilt auch für viele andere Regionen in NRW. So hat etwa auch die Feuerwehr in Essen eine Störung des Notrufs aus dem Festnetz gemeldet. Die Städte Dortmund, Bochum, Bielefeld, Recklinghausen, Herne, Münster, Coesfeld und Gelsenkirchen haben ebenfalls Ausfälle registriert und empfohlen, auf das Mobilnetz auszuweichen.

Denn selbst wenn man keinen Empfang hat, kann man per Handy einen Notruf absetzen. Das Handy wählt sich automatisch in das Netz ein, das vor Ort am stärksten ist. Auch wird darauf hingewiesen, auf Testanrufe in den Regionen auf jeden Fall zu verzichten.