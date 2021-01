Trumps Amtsenthebung: USA gleichen einem Pulverfass

Vor diesem Hintergrund sorgen sich viele Menschen in den USA und der Welt vor einem weiteren Ausufern der Gewalt. Das anstehende zweite Impeachment-Verfahren gegen Trump heizt die Stimmung unter seinen radikalen Anhängern offenbar zusätzlich an. Eine Woche vor der Amtseinführung von Joe Biden wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Washington massiv erhöht, da neue Demonstrationen und Ausschreitungen befürchtet werden.

Laut Medienberichten erhielt das FBI auch Informationen, wonach eine militante Gruppe plant, am 20. Januar in allen 50 Bundesstaaten Regierungseinrichtungen zu "stürmen" .

Nationalgarde mit Maschinengewehren ausgerüstet

Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP sah Nationalgardisten mit Maschinengewehren in der Nähe des Kapitols. Ursprünglich sollte die Nationalgarde die Polizei in Washington nur logistisch unterstützen. Mit Blick auf Drohungen gewaltbereiter Trump-Anhänger hatte das Pentagon den Einsatz von 15.000 Nationalgardisten in Washington beschlossen. Mehrere tausend von ihnen sind bereits im Einsatz.

Laut Sicherheitsexperten hat die Bedrohung durch Rechtsextremisten und militante Trump-Anhänger - von willfährigen Aktivisten über Verschwörungsfanatiker der QAnon-Bewegung bis hin zu gewalttätigen Neonazis - in den vergangenen Tagen erheblich zugenommen.

Extremisten auch in Polizei und Armee