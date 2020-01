Stimmen zum Brexit: "Werden harte Verhandlungen"

Der Brexit ist da. Am Freitag (31.01.2020) um 24 Uhr mitteleuropäischer Zeit verlässt Großbritannien formal die Europäische Union. Am letzten Tag der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs richtet sich der Blick in WDR -Interview vor allem nach vorn.

" Jetzt kommen Verhandlungen auf uns zu mit unseren britischen Freunden. Das werden harte Verhandlungen sein, aber faire. " Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin