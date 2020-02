Stimmen zu Hanau: "Ein schleichendes Gift"

" Nehmen wir eigentlich wirklich ernst als Gesellschaft, was da am rechten Rand passiert? Ich habe den Eindruck, dass gerade in den Sicherheitsbehörden viel zu lange über Einzeltäter geredet wurde. Es wurde verharmlost, dass es vielleicht diese rechten Strukturen gibt. Das muss klar in den Fokus rücken. " Lars Klingbeil, SPD -Generalsekretär

" Das, was wir in Hanau erlebt haben, ist jetzt nicht zum ersten Mal aufgetreten. Dass wir es mit Menschen zu tun haben, die früher kaum oder gar nicht in einer terroristischen Szene aufgefallen sind. Leute, die sich in weiten Teilen im Internet radikalisieren. " Georg Mascolo, ARD -Terrorismusexperte Georg Mascolo.

Stand: 21.02.2020, 10:07