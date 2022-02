Stiko empfiehlt Impfung mit Novavax-Vakzin ab 18

In manchen Bundesländern konnten sich Menschen für eine Impfung mit Novavax vorab registrieren. Das Interesse war teils groß. In Rheinland-Pfalz haben sich innerhalb der ersten vier Tage 9.139 Menschen für eine Impfung mit dem Novavax-Impfstoff angemeldet. Auch in NRW rechnet man damit, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Das sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Dienstag. Deshalb will man das Vakzin zuerst im Pflege- und Gesundheitssektor verimpfen.