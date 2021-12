Stiko empfiehlt Booster-Impfung schon nach drei Monaten

In den vergangenen Wochen hat es einiges an Verwirrung rund um den richtigen Zeitpunkt für eine Booster-Impfung gegeben. Oftmals wurde fast schon dogmatisch an der Empfehlung von sechs Monaten nach der zweiten Impfung festgehalten. Die Folge: Impfwillige wurden wieder nach Hause geschickt. In NRW sorgte die Landesregierung mit einer chaotischen Kommunikation für zusätzliche Unruhe, als kurzzeitig von nur vier Wochen die Rede war.