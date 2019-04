Raffinerie Gelsenkirchen: Dreimal so viel Stickoxid wie Autoverkehr

Zwang zu neuester Technik

Entsprechend sehen die Luftreinhaltepläne auch Maßnahmen vor, diese Grundbelastung zu senken – etwa indem die Industrie gezwungen wird, "ihre Anlagen nach dem fortschrittlichsten und neuesten Stand der Luftreinhaltetechnik auszurüsten" (Luftreinhalteplan Gelsenkirchen 2018). So schreibt es auch eine EU-Verordnung von 2010 vor.

2014 wurde diese Verordnung speziell für Raffinerien konkretisiert. Ende 2017 erfolgte die Umsetzung in deutsches Recht, mitsamt einer Verschärfung der Grenzwerte. Statt maximal 300 mg/m³ dürfen die Raffinerien seitdem nur noch maximal 150 Milligramm Stickoxid pro Kubikmeter Abgas ausstoßen.

"Frist zu kurz"

Allerdings: Weder die BP-Raffinerie in Gelsenkirchen, noch die Shell-Raffinerie in Köln müssen sich an die neuen Grenzwerte halten. Die zuständigen Bezirksregierungen erteilten ihnen Ausnahmegenehmigungen. Begründung: Die Frist zum Einbau neuer Technik sei zu kurz, der Aufwand dafür zu groß.

BP sieht das Problem bei der Politik. Die Gesetzesnovelle zur Umsetzung der EU-Verordnung sei erst im Dezember 2017 in Kraft gesetzt worden. "Diese Frist war aufgrund des erheblichen technischen Aufwands, der für eine Umrüstung notwendig ist, völlig unrealistisch" , heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens.

Regeln seit 2014 bekannt

Die Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen sehen sowohl die deutschen als auch die EU-Bestimmungen vor. Die Umwelthilfe verweist jedoch darauf, dass die strengeren Regeln durchaus absehbar waren.

Die EU-Verordnung zum Einbau bestmöglicher Umwelttechnik stammt von 2010. Ende 2014 lagen die entsprechenden Umsetzungsregeln für Raffinerien auf dem Tisch – samt Angaben zu den verfügbaren Technologien – und erarbeitet unter Beteiligung der Industrie.

„Landesregierung muss handeln“

Die Umwelthilfe bleibt daher bei ihrer Kritik und verlangt eine umgehende Umsetzung sowohl der deutschen als auch der EU-Vorschriften.