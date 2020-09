Briefwahl bei der Stichwahl: Das muss man beachten

Einen ähnlichen Boom auf Briefwahlunterlagen könnte es nun auch bei den Stichwahlen für die Bürgermeister- und Landräte-Ämter geben, die am 27. September stattfinden.

Wer darf per Briefwahl abstimmen?

Jeder Wahlberechtigte hat die freie Wahl, ob er seine Stimme im Wahllokal oder per Briefwahl abgibt - ohne Angabe von Gründen.

Muss man in jedem Fall Briefwahl beantragen?

Nein. Wer bereits am 13. September per Briefwahl bei der Kommunalwahl abgestimmt hat, erhält für die Stichwahl automatisch die Briefwahlunterlagen zugesandt.

Wer am 13. September im Wahllokal abgestimmt hat und bei der Stichwahl per Brief wählen möchte, kann die Unterlagen bei der zuständigen Gemeindebehörde anfordern. Das geht per formlosem, schriftlichem Antrag, per E-Mail, Telegramm (nicht der Messenger-Dienst), Fernschreiben, Telefax oder per mündlicher Vorsprache bei der Behörde. Vorteil der Vorsprache: Man kann gleich vor Ort die Briefwahl durchführen und die Unterlagen abgeben. Nicht möglich ist eine telefonische Antragstellung.

Bis wann kann man Briefwahl beantragen?

Briefwahlunterlagen können bis 18.00 Uhr am Freitag (25. September) vor dem Wahltag und in besonderen Fällen auch noch am Wahltag bei der zuständigen Gemeindebehörde bis 15.00 Uhr beantragt werden. Besondere Fälle sind laut NRW -Innenministerium, "wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht aufgesucht werden kann oder Wahlberechtigte aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen wurden." Wenn es nicht möglich ist, die Briefwahlunterlagen persönlich abzuholen, werden sie über einen Kurierdienst zugestellt.

Bis wann müssen die Unterlagen wo sein?

Wichtig ist, die Hinweise in der Wahlbenachrichtigung zu beachten. Alle Briefwahlumschläge für die Stichwahl müssen am 27. September bis spätestens 16 Uhr bei der Stadt oder der Gemeinde eingegangen sein.

Wann sollten die Unterlagen abgeschickt werden?

Je früher, desto besser. Darauf macht auch das NRW-Innenministerium aufmerksam. Die Deutsche Post weist darauf hin, dass ein Standardbrief in der Regel zwei bis drei Tage unterwegs ist. Man sollte seine Briefwahlunterlagen spätestens am Donnerstag vor dem Stichwahl-Sonntag abschicken, also am 24. September. "Dann ist die rechtzeitige Zustellung beim Wahlamt der Gemeinde gewährleistet" , empfiehlt Landeswahlleiter Wolfgang Schellen.

Gibt es Hilfe für Menschen mit Behinderung?

Menschen mit einer Behinderung dürfen sich bei der Beantragung der Briefwahlunterlagen von einer anderen Person helfen lassen.

Und wenn die Unterlagen nicht ankommen?

Dann bleibt immer noch die Möglichkeit, am Stichwahltag im Wahllokal seine Stimme abzugeben. Aber Achtung: Zuvor muss man sich rechtzeitig bei seinem lokalen Wahlamt - Öffnungszeiten beachten - aus dem Verzeichnis der registrierten Briefwähler streichen lassen. So soll verhindert werden, dass jemand doppelt wählt.