Steuersenkungen und Zuschüsse: Wie der Staat die Bürger entlasten will

Egal, ob Lebensmittel oder Strom, Gas oder Benzin: Überall explodieren die Preise. Das stellt gerade Einkommensschwache zunehmend vor Probleme. Die Ampel-Koalition will ihnen nun helfen und hat ein Entlastungspaket geschnürt. Teile davon will der Bundestag noch in dieser Woche beschließen. Auch der Bundesrat muss grünes Licht geben.

Wie hoch fällt nun der Heizkostenzuschuss aus?

Der einmalige Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger soll verdoppelt werden. Ein Einpersonen-Haushalt kann nun mit 270 Euro rechnen. Ursprünglich war ein Zuschuss von 135 Euro geplant. Ein Zwei-Personen-Haushalt soll nun einmalig 350 Euro bekommen. Für jeden weiteren Mitbewohner gibt es noch einmal 70 Euro.