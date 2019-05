Durchsuchungen wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung

Staatsanwälte und Steuerfahnder haben am Mittwoch (15.05.2019) in mehreren Bundesländern Wohnungen und Geschäftsräume wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durchsucht. Ein Schwerpunkt der Aktion lag in NRW. Es geht um vermögende Privatpersonen, die in großem Umfang Steuern hinterzogen haben sollen sowie um Banken, Sparkassen und Steuerberater, die dabei möglicherweise behilflich waren.

Razzien in zahlreichen NRW-Städten

Auslöser der Aktion war eine Durchsuchung der Deutschen Bank im vergangenen November. Dabei ging es zwar eigentlich um Geldwäsche, aber die Fahnder fanden auch viele interessante Akten im Bereich der Steuerhinterziehung. Nach der Auswertung dieser Akten schlugen die Ermittler jetzt zu. Neben Hamburg war Nordrhein-Westfalen ein Schwerpunkt der Ermittlung: Durchsucht wurden Privaträume in Erkrath bei Düsseldorf sowie in Simmerath in der Eifel, außerdem Steuerberatungen in Aachen und Hürth und Finanzinstitute Düsseldorf, Köln, Aachen und Bonn.