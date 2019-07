Sternwarte Bochum: Zeuge der Mondlandung

Alles begann im Einkochkeller von Heinz Kaminski. Der Hobbyastronom und Amateurfunker installierte dort in Bochum-Sundern eine Empfangsanlage für Radiosignale aus dem All. 1957 empfing Kaminski mit seiner Anlage als einziger in Europa die Signale des sowjetischen Satelliten Sputnik.

Die Sternwarte Bochum wurde so über Deutschland hinaus bekannt, fand mehr und mehr Förderer und konnte bald die neueste Technik vorweisen. Bei der ersten bemannten Mondlandung im Juli 1969 war die Sternwarte vermutlich die einzige Einrichtung außerhalb der NASA , die die Signale von der Apollo 11-Mission direkt empfangen sowie aufzeichnen konnte und durfte.

Belege für die Mondlandung aus Bochum

Bei Mondlandung im Dienst: Manfred Hünerbein

Die Techniker der Sternwarte konnten live mitverfolgen, wo genau sich Apollo 11 bei der Landung befand – und hörten alles, was an Bord gesagt wurde. " Wir mussten die Antenne auf 0,2 Grad genau ausrichten, um den Mond nicht zu verlieren ", sagt Manfred Hünerbein, der damals Techniker bei der Sternwarte war.

Denn ein Signal kann nur dann empfangen werden, wenn die Antennen in exakt der richtigen Position stehen. Und die waren auf den Mond ausgerichtet. Jede räumliche Abweichung wäre auch in der Tonhöhe und –Lautstärke aufgefallen: Ähnlich wie bei einem vorbeifahrenden Krankenwagen hätte es in diesem Fall Tonverschiebungen gegeben.

So wurde die Sternwarte Zeuge, wie die Astronauten Neil Armstrong und Edwin "Buzz" Aldrin auf dem Mond landeten. Bis zum berühmten Schritt sollte es wegen der Vorbereitungen an Bord allerdings noch etwa fünfeinhalb Stunden dauern – und da stand der Mond schon über Amerika.