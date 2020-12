Katholische Kirche startet Sternsinger-Aktion in NRW

Kleine Konzerte und Briefkasten-Segen

In der Pfarrgemeinde St. Agnes in Köln etwa werden im Januar Sternensinger auf verschiedenen Plätzen in den Veedeln singen. Zu den kleinen Konzerten muss man sich wegen der Corona-Regeln vorher anmelden.

In der Pfarrgemeinde St. Kosmas und Damian in Pulheim wurden kleine Segenspakete gepackt. Wer sich im Pfarrbüro meldet, bekommt sie im Januar kontaktlos von den Sternensingern in den Briefkasten geworfen. Viele Gemeinden haben außerdem kleine Filme gedreht, um den Menschen den Segen zu bringen.