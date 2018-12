Sternsinger sammeln für behinderte Kinder

Caspar, Melchior und Balthasar ziehen wieder los, singen und sammeln Spenden: Am Freitag (28.12.2018) wird die Sternsingeraktion in Altötting gestartet. In diesem Jahr sammeln die als die Heiligen Drei Könige verkleideten Sternsinger Geld für behinderte Kinder - auch in NRW .

" Vielfach werden diese Mädchen und Jungen kaum oder gar nicht medizinisch, sozial und psychologisch gefördert ", sagte der Präsident des Kindermissionswerks, Klaus Krämer, am Dienstag. Bundesweit werden nach Angaben des Kindermissionswerks ab Freitag 300.000 kleine Könige unterwegs sein.