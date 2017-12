Sternsinger ziehen durch NRW

Sie schellen an Türen, singen und sammeln für Kinder in Not: Die Sternsinger sind in den nächsten Tagen auch in Nordrhein-Westfalen unterwegs und verkünden Christi Geburt. Die 60. Aktion des Dreikönigssingens beginnt nach Angaben des Kindermissionswerks in NRW am Mittwoch (27.12.2017). Thema der Aktion ist die Kinderarbeit am Beispiel Indiens.

Ministerpräsident empfängt kleine Sänger

Das Bistum Köln sendet seine Sternsinger am 28. Dezember im Dom aus, das Bistum Aachen am Tag danach. In Paderborn ist die zentrale Eröffnung am 13. Januar.