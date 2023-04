Sternschnuppen über NRW heute Nacht: Wo sie am besten zu sehen sind

Der Meteorstrom der Lyriden bringt den Himmel wieder zum Leuchten - auch über NRW. In der kommenden Nacht auf Sonntag gegen drei Uhr soll der Meteorstrom am aktivsten sein, sagen Experten. Die Meteorite der Lyriden tauchen mit einer Geschwindigkeit von rund 180.000 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre ein und verglühen. Damit bringen sie die Luft zum Leuchten und wir sehen viele Sternschnuppen.

Wolken könnten Sternschnuppen in NRW verdecken

Die Chancen für einen freien Blick auf die Sternschnuppen stehen in NRW aber nicht so gut. In der Nacht zieht aus Richtung Westen ein Tief mit Wolken und Regen durch. " Da braucht es Glück ", sagt der Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst ( DWD ).

Sternschnuppen verglühen am Nachthimmel

In der ersten Nachthälfte wird wohl nur im äußersten Osten zwischen Vorpommern und Ostsachsen der Himmel klar sein, in der zweiten Nachthälfte sind im Westen immer mal wieder Lücken zwischen den Wolken möglich. Eventuell lässt sich dann ein Blick auf die Sternschnuppen erhaschen.

Ohne Wolken wäre die Nacht aber ideal, um möglichst viele Sternschnuppen sehen zu können, sagt Sven Melchert von der Vereinigung der Sternfreunde im hessischen Heppenheim. Denn der Nachthimmel ist dank des Neumonds kurz zuvor sehr dunkel, sodass auch schwächere Sternschnuppen zu sehen sein würden. " Theoretisch treten pro Stunde rund 20 Sternschnuppen der Lyriden auf ", erklärt Melchert. Das sei immerhin eine alle drei Minuten. In der Praxis müsse man sich meist mit weniger zufriedengeben, sagt Melchert.

Fotos am besten mit Spiegel-Reflex-Kamera und Stativ

Wer doch eine Wolkenlücke erwischt und ein gutes Bild schießen will, sollte am besten eine Spiegel-Reflex-Kamera oder eine spiegellose Systemkamera plus Teleobjektiv dafür nutzen. Am besten geeignet sind Objektive mit einer Brennweite von mehr als 135 mm. Mit Smartphones ist es oft schwierig, Sternschnuppen einzufangen.

Wenn man nur ein Handy hat, lässt sich mit neueren Modellen aber durchaus auch noch etwas rausholen. Zumal man dort oft die Kameraeinstellungen manuell ändern kann. Je nach Situation ist für ein schönes Bild etwas Herumprobieren nötig. Tipp: Am besten nicht näher heranzoomen, das verbessert die Bildqualität.

Damit die Aufnahme nicht zu krisselig wird, sollte der ISO-Wert, also die Lichtempfindlichkeit, möglichst nicht zu hoch eingestellt werden. Und man sollte die Belichtungszeit verlängern. Viele Smartphones haben inzwischen einen Nachtmodus in der Foto-App. Dort lässt sich die Dauer der Belichtung einstellen. Wichtig in dem Zusammenhang: ein Stativ, damit möglichst nichts wackelt.

Manchmal ist aber auch jedes nicht gemachte Foto das beste Foto. Zumal man so am meisten sieht. Wie wäre es also damit: Handy und Kamera weg, Augen auf und einfach die Sternschnuppen genießen.