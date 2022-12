Himmelsspektakel: Sternschnuppen über NRW - wenn das Wetter mitspielt

Wer kurz vor Weihnachten noch schnell einen Wunsch loswerden will, hat dieser Tage die Chance dazu: Denn der alljährliche Meteorstrom der Geminiden ist im Anflug und führt dazu, dass viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen sind. Am Mittwoch wird das vorweihnachtliche Spektakel mit bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde seinen Höhepunkt erreichen. Allerdings gegen 14 Uhr am Tag - leider, denn für gute Sicht auf den Meteorstrom ist ein dunkler Beobachtungsort wichtig.

Wer dennoch einen Blick in Richtung Himmel einplanen will, muss nicht leer ausgehen. Denn auch in den Nächten davor und danach wird es einiges zu sehen geben. Laut der "Vereinigung der Sternfreunde" können Sternschnuppenjäger immerhin auf 30 bis 60 verglühende Objekte am Nachthimmel hoffen. Darunter könnten auch besonders helle Objekte sein.