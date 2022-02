Sterbehilfe: Was ist in Deutschland erlaubt?

Neuer Anlauf zur gesetzlichen Regelung des assistierten Suizids

Ein neuer Gesetzesentwuf von fünf Parlamentariern von SPD , FDP , Grünen, Union und Linken will, dass Menschen sich grundsätzlich mithilfe von Sterbehilfevereinen das Leben nehmen können. Die so genannte "geschäftsmäßige Sterbehilfe" soll aber wieder strafbar werden. So wollen die Abgeordneten verhindern, dass Vereine mit dem Suizidwunsch kranker Menschen Geld verdienen.

Bedingungen: Beratungsgespräch und Untersuchungen

Zu den Bedingungen einer straffreien Sterbehilfe würden dem Entwurf zufolge ein Beratungsgespräch sowie in der Regel zwei Untersuchungen durch einen Psychiater oder eine Psychotherapeutin mit einem Mindestabstand von drei Monaten gehören.