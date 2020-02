"Erleichtert": Reaktionen zum Sterbehilfe-Urteil

Susanne Johna, Vorsitzende des Marburger Bundes

" Für mich ist klar: Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe ", sagt Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund dem WDR .



Das Urteil " verändert die Rechtslage in einem konkreten Straftatbestand, es ändert aber aus meiner Sicht nichts an den Grundsätzen ärztlicher Sterbebegleitung, die sich die verfasste Ärzteschaft gegeben hat. " Dazu gehöre vor allem, das Leben des Patienten zu schützen.

" Ich bin emotional sehr aufgewühlt. Aber ich bin auch sehr erleichtert ", sagt Helmut Feldmann aus Marl im nördlichen Ruhrgebiet im ZDF . Der COPD -Patient ist schwerstkrank und gehört zu den Klägern in Kralsruhe.

