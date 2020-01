Gesundheitsminister Spahn lehnt Sterbehilfe-Anträge ab

Worum geht es im aktuellen Fall?

Wie der " Tagesspiegel " am Montag (13.01.2020) berichtete, hat das in Bonn ansässige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, auf Weisung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), von 2018 an 102 Anträge auf tödliche Medikamente zur Sterbehilfe abgelehnt.