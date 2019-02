"Steltergate" - Debatte um Witze über Doppelnamen

Gabriele Möller-Hasenbeck reist am Freitagabend (22.02.2019) mit ihrem Mann aus Weimar zur großen Karnevalssitzung im Kölner Gürzenich - eigentlich will sie nur zuschauen. Am Ende steht sie aber selber auf der Bühne: aus lauter Ärger über einen Bernd-Stelter-Witz.

Der fragliche Scherz geht an dem Abend auf Kosten der CDU-Bundeschefin Annergret Kramp-Karrenbauer, bezieht sich auf ihren Doppelnamen.