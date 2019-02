WDR-Unterhaltungschefin: "Falscher Rahmen"

In den sozialen Medien löste diese Entscheidung am Mittwoch (27.02.2019) Kritik aus. Dem WDR wurde Zensur vorgeworfen. Dem widersprach WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn. Mit Zensur habe das nichts zu tun: " Wir haben das Material sehr schnell und transparent für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seitdem läuft es in allen journalistischen Formaten des WDR rauf und runter, in der Aktuellen Stunde und in den sozialen Medien." Die Fernsehsendung sei aber "der falsche Rahmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen" .