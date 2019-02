Gabriele Möller-Hasenbeck ist einem Impuls folgend bei der großen Karnevalssitzung im Kölner Gürzenich auf die Bühne gegangen, um den Karnevalisten Bernd Stelter wegen eines Witzes über Doppelnamen zur Rede zu stellen. Nun wird die Steuerberaterin aus Weimar auf einem Bewertungsportal im Netz angefeindet. Möller-Hasenbeck kann den Rummel um ihre Person kaum fassen - und hat sich entschlossen, juristischen Beistand zu suchen.

"Was ist in unserer Gesellschaft los?"