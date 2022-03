Stellwerksstörung in NRW mit bundesweiten Auswirkungen bei der Bahn

Stand: 08.03.2022, 10:10 Uhr

Zwei beinahe zeitgleiche Störungen in Stellwerken in Düsseldorf und Köln haben am Dienstag bei der Bahn zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt.