Was genau hat Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen?

Frank-Walter Steinmeier hat in der "Bild am Sonntag" eine Diskussion über eine soziale Pflichtzeit angeregt. Junge Männer und Frauen könnten diese bei der Bundeswehr, bei der Betreuung von Senioren, in Behinderteneinrichtungen oder in Obdachlosenunterkünften ableisten. Den zeitlichen Umfang hält der Bundespräsident dabei bewusst offen, es müsse kein Jahr sein.